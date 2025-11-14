إندونيسيا والأردن تشكلان لجنة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت إندونيسيا والأردن على تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل تبادل المعلومات بشأن الوضع في قطاع غزة وفلسطين.

وتبلورت المبادرة خلال لقاء جمع وزير الدفاع الإندونيسي سجعفري شمس الدين ورئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، يوسف أحمد الحنيطي، في جاكرتا اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وقال شمس الدين للصحفيين إن البلدين "سيشكلان لجنة مشتركة لتبادل الاستخبارات والتحديثات"، مشيرا إلى أن القرب الجغرافي للأردن من غزة يمنح التعاون قيمة استراتيجية لفهم الأوضاع على الأرض بشكل أفضل.

وأكد الوزير أهمية هذا التعاون مع استعداد إندونيسيا لاحتمال نشر قواتها المسلحة الوطنية في مهمة حفظ سلام في غزة.

ومن المتوقع أن تعزز اللجنة التنسيق بين الملحقين العسكريين في البلدين، ما يمكن إندونيسيا من تعديل وصقل خططها التشغيلية.

وأضاف شمس الدين أن الهدف هو البقاء على اطلاع دائم بتطورات غزة لتقييم الوضع بدقة وتحديد المسار المناسب.

يشار إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن إنشاء قوة دولية للانتشار في قطاع غزة وهناك مطالبات بأن يتم تشكيل هذه القوة بقرار من مجلس الأمن يتضمن تحديد مهامها.