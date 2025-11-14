مسئولة أوروبية تدعو لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا

دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الجمعة، لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم دفاعات أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كالاس، للصحفيين، عقب اجتماع ضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا، في برلين.

وقالت: "كلنا متفقون على أن وقف إطلاق النار الفوري والكامل يشكل أولوية. لكن روسيا لا ترغب بالتفاوض الآن. ففي كل مرة يمد العالم يده، ترد روسيا بالصواريخ، والهجمات الأخيرة أظهرت أن الضغط على روسيا لا يتحقق إلا عبر القوة".

وأضافت كالاس، أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل إضافي العام المقبل.

وقالت: "هناك عدة خيارات، لكن استخدام الأصول الروسية المجمدة أوضح وسيلة للحفاظ على دفاعات أوكرانيا، وهو أيضا رسالة لروسيا بأن الوقت ليس في صالحها".

وأشارت المسئولة الأوروبية إلى أن العمل جاء على حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا.

وتعمل المفوضية الأوروبية على مقترح لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لقرض سيقدم لأوكرانيا.

وبموجب الخطة، ستمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 140 مليار يورو، ولن تكون مطالبة بسداده إلا إذا دفعت روسيا تعويضات الحرب.

يشار أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دو ويفر، أكد ضرورة تقاسم المخاطر، والتحرك المشترك، ووضع أساس قانوني واضح لاستخدام هذه الأصول، خاصة أن الجزء الأكبر منها مجمد في بلجيكا ضمن مؤسسة "يوروكلير".

وحذرت روسيا من أنها ستحمّل بلجيكا المسئولية إذا تم الاستيلاء على أصولها المجمّدة في بروكسل.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.