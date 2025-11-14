لجنة الموازنة في البرلمان الألماني تقر ميزانية 2026 بديون كبيرة

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ميزانية عام 2026 بعد إدخال تعديلات أخيرة عليها، بنفقات إجمالية تبلغ نحو 5ر524 مليار يورو.

ولم يكن ذلك ممكنا إلا من خلال مستوى مرتفع من الاستدانة: فقد قررت اللجنة في الميزانية الأساسية اقتراض ما يقرب من 98 مليار يورو، بزيادة قيمتها8 مليارات يورو مما نص عليه أول مشروع موازنة قدمته الحكومة الألمانية.

ويُضاف إلى ذلك قروض من صناديق خاصة مخصصة للبنية التحتية والجيش، ما يعني أن إجمالي الديون قد يتجاوز في النهاية 180 مليار يورو.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني بشكل نهائي على الميزانية خلال أسبوع انعقاده من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري. وتحدد الميزانية مقدار الأموال التي يمكن للوزارات المختلفة إنفاقها في عام 2026 والمشروعات التي سيُجرى تمويلها من خلالها.