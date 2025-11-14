 الأمم المتحدة تناقش تقارير عن الجرائم البشعة في الفاشر بالسودان - بوابة الشروق
الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:52 ص القاهرة
الأمم المتحدة تناقش تقارير عن الجرائم البشعة في الفاشر بالسودان

جنيف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 10:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 10:34 ص

يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة طارئة اليوم الجمعة، الوضع المأساوي المدمر في مدينة الفاشر بالسودان.

وسيطرت قوات الدعم السريع على المدينة- عاصمة ولاية شمال دارفور- قبل نحو أسبوعين.

وتشهد السودان حربا بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين ونصف.

والمدينة مغلقة ولا يمكن لعمال المساعدات الإنسانية دخولها.

وتحدث الأشخاص الذين تمكنوا من الهروب والفرار إلى البلدات المحيطة مثل طويلة، عن أعمال قتل وتعذيب وجرائم حرب.

ويتواجد منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في إقليم دارفور حيث تقع الفاشر.

