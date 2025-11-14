الأمن الروسي يحبط مؤامرة أوكرانية لاغتيال مسئول حكومي

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، إنه أحبط مؤامرة أوكرانية لاغتيال مسئول حكومي كبير لم يكشف عن اسمه، واتهم كييف بالتخطيط لعمليات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

وأضاف الجهاز، في بيان، أن المؤامرة الأوكرانية خططت لقتل المسئول لدى زيارة مقبرة العائلة في موسكو، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير، لكن أوكرانيا تستهدف مسئولين عسكريين وغيرهم داخل روسيا منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير 2022.

في سياق متصل، قالت مجموعة "ديلو"، المشغلة لمحطة حاويات في ميناء نوفوروسيسك الروسي، اليوم الجمعة، إن حطام طائرة بدون طيار سقط على المحطة مما أدى لاندلاع حريق.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق ولم تقع إصابات نتيجة للهجوم، وأن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إن قوات الدفاع الجوي أسقطت أو اعترضت 216 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الليل.