النفط يقفز بأكثر من 2% بعد هجوم أوكراني على مستودع روسي

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الجمعة، بعدما ألحق هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة أضرارًا بمستودع نفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 2.13% إلى 64.35 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.39% إلى 60.09 دولار للبرميل.

وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار عبر تطبيق «تلجرام»، إن شظايا الطائرات المسيّرة أصابت شققًا سكنية ومستودع نفط في مجمع لإعادة الشحن، إلى جانب منشآت ساحلية أخرى.

وكان الخامان قد استقرا عند التسوية أمس الخميس، إذ بددت المخاوف من عقوبات وشيكة على النفط الروسي القلقَ من وفرة المعروض العالمي، بعد أن دفعت تلك المخاوف الأسعار للانخفاض بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت ضمن ضغوط لدفع الكرملين إلى الدخول في محادثات سلام بشأن أوكرانيا. وتحظر العقوبات التعاملات مع الشركتين بعد 21 نوفمبر الحالي.

وقال بنك جيه. بي. مورجان أمس الخميس، إن نحو 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي — أي ما يقرب من ثلث إمكانات التصدير البحري — بات ضمن النفط العالق في الناقلات مع تباطؤ عمليات التفريغ بسبب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل، مضيفًا أن تفريغ الشحنات سيزداد صعوبة بعد 21 نوفمبر.

وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل يوم الأربعاء الماضي، بعدما قالت منظمة أوبك إن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب بشكل طفيف في عام 2026، وهو ما يمثل تحولًا عن توقعات سابقة أشارت إلى عجز في المعروض.

كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأقل من المتوقع.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط زادت 6.4 مليون برميل إلى 427.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، مقارنة بتوقعات وكالة رويترز بزيادة قدرها 1.96 مليون برميل.