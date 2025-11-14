1743 شركة تنتهى الخميس المقبل من إجراءات تضامنات 30 ألف من حجاج السياحة

حذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات المنظمة للحج السياحي هذا العام من عدم الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي والمعتمدة من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، خاصة فيما يتعلق بحقوق حجاج بيت الله الحرام وعمليات التضامن بين الشركات في تنفيذ برامج الحج السياحي.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب التضامنات بالمشاركة في تنفيذ ذات البرنامج سواء "البري أو الاقتصادي طيران أو الـ5 نجوم"، مؤكدة أنه سيتم توقيع عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة.

وألزمت الضوابط شركات السياحة بتوقيع عقد مع كل حاج على حدة، يتضمن جميع تفاصيل الرحلة وتكلفتها والخدمات المقدمة خلالها على أن تلتزم الشركات بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي تزيد على ما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، كما تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف البرامج الواردة بضوابط الوزارة على أن تتم معاقبة المخالفين، كما تلتزم الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات التي تعلن عنها دون تغيير.

وتعلن الوزارة خلال أيام المواعيد النهائية لبدء إجراءات عملية ربط حزم الخدمات الخاصة بحجاج السياحة وعددهم 30 ألف حاج على المسار الالكتروني السعودى وإجراء معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لموسم الحج لهذا العام.

وشددت الضوابط على ضرورة أن تنتهي الشركات السياحية من ربط حزم الخدمات وتوثيق عقود السكن مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي في موعد أقصاه 15 يناير 2026.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وعددها نحو 1743 شركة تقوم حاليا بإجراءت التضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج وحتى الخميس القادم، لافتا إلى أن الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد يبلغ نحو 47 حاج يكونوا علي ذات المستوي سواء بري أو اقتصادي طيران أو 5 نجوم، كما يقبل أيضا لجميع المستويات معا شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوي الواحد.

وأضاف أن جميع الشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام تواصل تسجيل التضامنات فيما بينها على الموقع الإلكتروني لغرفة شركات السياحة لتكون مسئولة عن تنفيذ برامج الحج لهذا العام.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج، يعني قيام أكثر من شركة سياحة تنفذ ذات البرنامج سواء (البري أو الاقتصادي طيران أو الـ 5 نجوم) في المشاركة "التضامن" فيما بينها في تنفيذ برنامج الحج على أن يتمّ اختيار شركة من بين تلك الشركات لتكون رأس التضامن أي مسئولة عن الشركات والتعاقدات والخدمات التي يتمّ تقديمها للحجاج الموجودين داخل هذا التضامن.

وأوضح القطان، أنه عقب انتهاء شركات السياحة من إجراء عملية التضامن في تنظيم الحج ستبدأ في إجراء عملية ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن برامج الحج التي تنفذها شركات السياحة تتميز بعدة مزايا تجعلها محط اهتمام المواطنين لما هو معروف عن الحج السياحي من تنظيم دقيق وجودة في الخدمات وتنوع في المستويات بما يتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية، فضلًا عن الشفافية الكاملة في الأسعار والإجراءات، وحرص الشركات على توفير رحلة حج آمنة وميسرة بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار والجهات السعودية المختصة.

وشدد على أن جميع الشركات المصرح لها بتنظيم الحج السياحي تلتزم بالضوابط الرسمية المعتمدة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات منذ لحظة التقديم وحتى العودة إلى أرض الوطن.

ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن ضوابط الحج تشمل جميع الآليات التي تحكم وتنظم الحج وتضمن كافة حقوق المواطن وتسعى لتوفير رحلة حج آمنة وميسرة بخدمات متميزة، لافتا إلى أن الضوابط تضمنت عدة التزامات علي شركات السياحة خاصة التزامها بالضوابط التي تصدرها جميع الجهات المصرية والسعودية فيما يتعلق بتنظيم رحلات الحج، وأيضا الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والتي يتم إخطارهم بها، والضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.

وكشف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الضوابط نصت على أنه يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد الموقع بين الشركة وكل حاج على حده على الموقـع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار به كل تفاصـيل بـرنامج الحج طبقا لنموذج العقد الموحد المعـد بمعرفـة غرفة الشركات متضمنا الخدمات ـ نوعية التسكين ـ الوجبات ـ الإنتقالات ـ وسيلة السفر ـ اسـم شـركة الطـيران ـ مينـاء السـفـر والعودة وتاريخهما ـ مـدة الـبرنامج ـ مستوى الطوافة".