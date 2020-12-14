أردوغان يعلن إغلاقا لمدة 4 أيام في جميع أنحاء تركيا خلال العام الجديد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن تركيا ستفرض إغلاقا تاما اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري لوقف انتشار فيروس كورونا.



وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن حظر التجول في جميع أنحاء البلاد سيبدأ الساعة 9 مساء (1800 بتوقيت جرينتش) عشية رأس السنة الجديدة وينتهي في الخامسة من صباح يوم 4 ناير.



وخلال هذا الوقت، سيتعين على المواطنين البقاء في منازلهم، دون تقديم معلومات عن الاستثناءات المحتملة حتى الآن. وشهدت حالات حظر التجول الأخيرة استمرار فتح المحلات التجارية والسوبر ماركت، مع إغلاق المطاعم والمقاهي.



ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا عن أعلى حصيلة يومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.



وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن 229 شخصا فارقوا الحياة وتم تسجيل 29617 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وكان قد تم بالفعل تشديد الإجراءات منذ بداية الشهر الجاري مع فرض عمليات إغلاق في نهاية الأسبوع. وفي أيام الأسبوع، يسري حظر تجول بين الساعة 9 مساء و 5 صباحا.



يذكر أن تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، سجلت 86ر1 مليون إصابة و16646 حالة وفاة.