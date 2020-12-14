عاقبت الدائرة رقم 36 بمحكمة جنايات الإسكندرية، القيادي الإخواني ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، حسن البرنس، بالحبس لمدة 3 أشهر، في القضية رقم 30 لسنة 2020 كسب غير مشروع؛ لاتهامه بالتربح بمبلغ 2.4 مليون جنيه بطرق الكسب غير المشروع.

تعود وقائع القضية، المقيدة برقم 14468 لسنة 2020 جنايات سيدي جابر، ورقمها الكلي 685 شرق، عندما أحال جهاز الكسب غير المشروع أوراقها إلى محكمة جنايات الإسكندرية برقم 129 لسنة 2014 لاتهام "البرنس"، باستغلال النفوذ، وتضخم الثروة بمبلغ 2 مليون و490 ألفا و228 جنيها و32 قرشًا.

وجاء بالتحقيقات، قيام المتهم باستغلال نفوذه الوظيفي خلال الفترة من 2012 وحتى 2013، وحصل بصفته نائبًا لمحافظ الإسكندرية، لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب مادي ومعنوي، غير مشروع، بزيادة طارئة في ثروتهم، لا تتناسب مع مواردهم المشروعة.

وأضافت التحقيقات أن "البرنس" استغل دوره أثناء حكم جماعة الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع، وتملك أموال سائلة ومنقولة، وأسهُم وسندات بعدد من الشركات والعقارات، ومبالغ مالية كبيرة؛ عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.