 كهربا: اعتذرت لموسيماني عما فعلته في نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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كهربا: اعتذرت لموسيماني عما فعلته في نهائي دوري الأبطال

الشروق
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 12:05 م

أكد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي أنه اعتذر لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق بعدما وجه له تعليمات فنية عقب هدف محمد مجدي أفشة في لقاء نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك.

وكان محمود كهربا قد قام باصطحاب موسيماني إلى مقاعد البدلاء بعد الاحتفال بهدف أفشة ووجه له بعض التعليمات الفنية التي يقوم بها خلال الخمس دقائق الأخيرة.

وقال كهربا عبر قناة أون تايم سبورت :"موسيماني كان سيشركني في الدقائق الأخيرة، وبعد الهدف قلت لموسيماني أنه يجب إشراك رامي ربيعة لأن الزمالك سيشرك عمر السعيد".

وأضاف :"أهم شيء بالنسبة لي كان هو الفوز في المباراة، وفي اليوم التالي ذهبت لموسيماني وشرحت له وجهة نظري واعتذرت له، وقال لي (أنا مش زعلان، أنت ابني، وأنا كده كده كنت هنزل رامي)".


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