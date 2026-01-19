بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات التاريخية و"الشراكة الإستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" التي تجمع دولة الإمارات والهند.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها رئيس دولة الإمارات مع رئيس الوزراء الهندي في مقر رئاسة الوزراء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الهند.

وهنأ محمد بن زايد، في بداية اللقاء، رئيس الوزراء الهندي بـ"يوم الجمهورية" الذي يوافق 26 من شهر يناير متمنيا للهند وشعبها مزيدا من التقدم والنماء.

واستعرض بن زايد وناريندرا مودي التطور النوعي والإستراتيجي الذي تحقق في علاقات البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والفضاء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تخدم رؤاهما وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأكد الجانبان أهمية اللقاءات المتواصلة بين الجانبين التي تجسد خصوصية علاقاتهما وحرصهما المشترك على توسيع قاعدة مصالحهما المتبادلة على جميع المستويات.

كما تبادل رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء الهند خلال اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والهند في العديد من مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في العالم وذلك انطلاقا من إيمانهما بأهمية العمل الجماعي الدولي في تعزيز الاستقرار والازدهار في العالم وإيجاد حياة أفضل لجميع شعوبه.

وقال الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق إن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه استثمار كل فرص التعاون المتاحة خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفرصه المتعددة وإمكاناته الواعدة من أجل مستقبل أكثر ازدهارا لشعبيهما.

كما أكد رئيس الدولة أن دولة الإمارات تدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام في جنوب آسيا انطلاقا من نهجها الراسخ في تسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يضمن مصلحة الجميع.

وأعرب محمد بن زايد عن تمنياته لرئيس الوزراء ناريندرا مودي التوفيق في قيادة مجموعة "بريكس" لعام 2026 لمصلحة دول المجموعة والتنمية والازدهار في العالم.

كما تمنى النجاح لـ "قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026" التي تستضيفها الهند خلال شهر فبراير المقبل والخروج بنتائج تعزز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية في العالم..

هذا وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا تهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره.