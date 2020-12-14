الخارجية التركية تتعهد بالرد على العقوبات الأمريكية بما يلزم

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء يوم الاثنين، إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنقرة، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وأكدت الخارجية التركية على أن عقوبات أمريكا ستضر العلاقات، فضلًا عن أن أنقرة سترد بما يلزم، داعية الولايات المتحدة لمراجعة الخطأ الجسيم والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.



وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء يوم الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.