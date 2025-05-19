استطلاعات الخروج: عمدة وارسو الليبرالي والمؤرخ المحافظ يتقدمان إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية البولندية

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أظهر استطلاع لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية البولندية تقدم عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي والمؤرخ المحافظ كارول نوروكي إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

ويظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد إيبسوس أن ترزاكوفسكي حصل على نحو 8ر30% من الأصوات مقابل نحو 1ر29% لنوروكي.

وأظهر الاستطلاع حصول المرشح اليميني المتطرف، سلافومير مينتزن، على 4ر15%.

وشارك في الانتخابات 13 مرشحا. وليفوز المرشح من الجولة الأولى يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية في أول يونيو.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء.