نتائج أولية مبكرة: منافسة شديدة بين المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الرومانية

أظهرت نتائج أولية مبكرة أن المنافسة شديدة بين المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الرومانية بين المرشح القومي اليميني المتطرف والمرشح الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تحدد نتيجة الاتجاه الجيوسياسي للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تنافس في جولة الإعادة، المرشح الأوفر حظا جورج سيميون (38 عاما)، زعيم التحالف من أجل وحدة الرومانيين اليميني المتطرف ضد عمدة بوخارست الحالي نيكوشور دان. وتم إجراء هذه الانتخابات بعد أشهر من إلغاء الانتخابات السابقة التي أدت إلى غرق رومانيا في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

وبعد فرز 8ر2 مليون صوت، كان سيميون متقدما بفارق ضئيل بنسبة 09ر50% من الأصوات، مقابل 91ر49% لدان، وفقا للبيانات الرسمية.



