حماس تقدم عرضا جديدا لوقف إطلاق النار

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول في حماس قوله، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن 300 سجين.

وقال مسؤول كبير في حماس، دون ذكر اسمه "وافقنا على إطلاق سراح ما بين سبعة وتسعة رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين والإفراج عن 300 سجين".

وأضاف القيادي في حماس أن إطلاق سراح الرهائن سيكون مشروطا بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود شرق صلاح الدين، وهو طريق سريع رئيسي يربط شمال غزة بجنوبها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن اجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون".

وقال الجيش في بيان: "خلال اليوم الأخير بدأت قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".