 المهدي سليمان يقترب من حراسة عرين بيراميدز أمام الزمالك - بوابة الشروق
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المهدي سليمان يقترب من حراسة عرين بيراميدز أمام الزمالك

محمد جلال
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 9:05 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 9:07 م

اقترب المهدي سليمان، حارس بيراميدز، من العودة لحراسة عرين فريقه، في المباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها يوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتولى شريف إكرامى حراسة عرين بيراميدز في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري والتي خسرها بيراميدز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري.

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز وخالد عبد الله مدرب حراس مرمى الفريق منح الحراس الثلاثة المهدي سليمان وشريف إكرامي وأحمد الشناوي فرصة المشاركة بشكل مستمر من أجل المحافظة على مستواهم وجعلهم جميعًا جاهزون للاستعانة بهم فى أى وقت.


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