البرهان يشيد برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني برفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكانت السفارة الأمريكية في السودان أعلنت في وقت سابق اليوم دخول إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وكتب البرهان على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وشدد على أن "هذا القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاهية الشعب السوداني".

وتقدم البرهان بالشكر للإدارة الأمريكية على قرارها بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تقدم بالشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان.

كما هنأ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك السودانيين بخروج اسم السودان "من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".

وكتب على موقع تويتر: "يُساهم هذا الإنجاز الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب".

وقالت السفارة الأمريكية صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، :"انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب أصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 كانون أول/ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

يأتي دخول القرار حيز التنفيذ بعدما انتهت مؤخرا مهلة الـ 45 يومًا التي يسمح فيها للكونجرس الأمريكي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب الموقع في 26 تشرين أول/اكتوبر الماضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أوالاعتراض عليه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي بإزالة السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية نتيجة لإصلاحات الخرطوم في مجال تعديل القوانين.