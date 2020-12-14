 رامي رضوان بعد شفائه من كورونا: أعود لـ«مساء dmc» الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 14 ديسمبر 2020 7:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

رامي رضوان بعد شفائه من كورونا: أعود لـ«مساء dmc» الأربعاء المقبل

الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان

نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 7:34 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 7:34 م

أعلن الإعلامي رامي رضوان، شفاءه من فيروس كورونا، مؤكدا أنه بحالة جيدة وسيعود لتقديم برنامجه "مساء dmc" بدءا من الأربعاء المقبل.

وقال رضوان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مش قلتلكم هخلص عليه.. المسحة سلبية والحمد لله".

وتابع قائلا: "بس الحقيقه مش جدعنة مني. انا بفضل ربنا صمدت نفسيا وكنت راضي بقضاء الله.. انما الشفاء بعد فضل ربنا الكبير كان بفضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم.. من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه وفي كل من دعا حتى في السر".

وختم رضوان حديثه قائلا: "يا رب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل ومكروه.. وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض وأنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد. حفظكم الله جميعا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك