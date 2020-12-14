رامي رضوان بعد شفائه من كورونا: أعود لـ«مساء dmc» الأربعاء المقبل

أعلن الإعلامي رامي رضوان، شفاءه من فيروس كورونا، مؤكدا أنه بحالة جيدة وسيعود لتقديم برنامجه "مساء dmc" بدءا من الأربعاء المقبل.

وقال رضوان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مش قلتلكم هخلص عليه.. المسحة سلبية والحمد لله".

وتابع قائلا: "بس الحقيقه مش جدعنة مني. انا بفضل ربنا صمدت نفسيا وكنت راضي بقضاء الله.. انما الشفاء بعد فضل ربنا الكبير كان بفضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم.. من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه وفي كل من دعا حتى في السر".

وختم رضوان حديثه قائلا: "يا رب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل ومكروه.. وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض وأنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد. حفظكم الله جميعا".