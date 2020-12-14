الكويت تدين استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية، بواسطة زورق مفخخ، والذي أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالسفينة.



وقالت (الخارجية) الكويتية -في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إن استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة، والتي تستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يستوجب معه تحركا جديا للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن؛ لوضع حد لهذه الأعمال.



وأكدت وقوف الكويت إلى جانب السعودية، ‏وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.