وزير السياحة والآثار يترأس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للتنمية السياحية

ترأس اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لإجراء مقابلة وتقييم للمتقدمين لشغل وظيفتين من الوظائف القيادية بالهيئة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.



وضمت اللجنة في عضويتها كل من سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية، والأستاذة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، والمستشار القانوني، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.



وتشمل الوظيفتين المُشار إليهما كل من وظيفة مدير عام إدارة القضايا، ووظيفة مدير عام إدارة تخطيط المناطق، حيث تقدم لشغل هاتين الوظيفتين 7 متقدمين ومن المقرر أن يتم اختيار شخصين من بينهما.



وأكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على تمكين الشباب والعمل على تدريبهم ورفع قدراتهم المهنية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تولى المناصب القيادية، لافتا إلى ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات والهيئات بالوزارة لإنجاح منظومة العمل وخدمة العمل السياحي والأثري لخروج المنتج بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.



الجدير بالذكر أن وظيفة مدير عام إدارة القضايا تقع على قمة نشاط الشئون القانونية التابع مباشرة للسيد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وتختص بالإشراف على جميع أعمال الهيئة ذات الطابع القانوني بالإضافة إلى الإشراف على الجوانب القانونية في باقي أعمال الهيئة بصفة عامة، أما وظيفة مدير عام إدارة تخطيط المناطق تقع على قمة وظائف الإدارة المركزية لتنمية المناطق، وتختص بالمشاركة في وضع سياسات وخطط التنمية السياحية في المناطق السياحية الخاضعة لولاية الهيئة.