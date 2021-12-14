مباحثات مصرية ماليزية بمجال مكافحة جرائم الفساد على هامش مؤتمر شرم الشيخ الدولي

بحث مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي خالد عبدالرحمن مع تان سري آزام باكي رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة جرائم الفساد والتدريب على أنشطة منع الفساد.



وأوضحت الهيئة - في بيان - أن اللقاء عقد على هامش أعمال اليوم الثاني للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، والتي يرأسها الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عامين.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر وماليزيا في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وأيضا في مجال تبادل المعلومات بمجال مكافحة جرائم الفساد، وذلك بوصف أن التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمفوضية الماليزية ممتد منذ سنوات طويلة في جميع نواحي منع ومكافحة الفساد والتدريب، وسيتم تجديد اتفاقية التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.



كما بحث الجانبان سبل التعاون الثنائي في مجالات التدريب على أنشطة منع ومكافحة الفساد، والمجالات المرتبطة بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأكاديمية ماليزيا لمكافحة الفساد.