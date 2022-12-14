الجيش الأوكراني يصد هجمات للقوات الروسية بالقرب من 14 منطقة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تصدت خلال يوم أمس لهجمات القوات الروسية بالقرب من 14 منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في ثلاثة أقاليم.



وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه "قوات الدفاع الأوكرانية تصدت على مدار اليوم الماضي، لهجمات الروس بالقرب من منطقة هريانيكيفكا في منطقة خاركيف ونوفوسيليفسكي وكذلك مناطق في لوهانسك وفي منطقة دونيتسك"، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت غارة جوية واحدة و11 ضربة صاروخية بما في ذلك ثلاث ضربات على البنية التحتية المدنية في منطقة خاركيف ومنطقة دونيتسك ومنطقة زاباروجيا، بالإضافة إلى ذلك، فتحت القوات الروسية النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أكثر من 60 مرة.



من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم سومي في شمال شرق أوكرانيا، دميترو زيفيتسكي، إن القوات الروسية أطلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 قذيفة على ثلاث مناطق حدودية في الإقليم.



وأفاد زيفيتسكي بأن القوات الروسية ألقت مادتين متفجرتين على قرية خوتين باستخدام طائرة بدون طيار، إضافة إلى ضرب منطقة بيلوبيليا بقذائف الهاون، مضيفا أن الروس أطلقوا، 18 قذيفة مدفعية ذاتية الدفع على بلدة إسمان، فيما تسببت المقذوفات الروسية في إلحاق أضرار بمحطة إطفاء ومركبة كانت متوقفة هناك، كما تضررت قاعة للحفلات بالقرية.



وبحسب "يوكرينفورم"، استنادًا إلى بيانات دائرة حرس الحدود الأوكرانية، هاجمت روسيا منطقتي سومي وتشيرنيهيف 70 مرة منذ مطلع الشهر الجاري، أما في نوفمبر الماضي، فقد فتحت القوات الروسية النار على المناطق الحدودية الأوكرانية نحو 230 مرة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.