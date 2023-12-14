تعليم دمياط يعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالى للمرحلتين الإعدادية والثانوية

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة الطالبة- الطالب المثالى للمرحلتين الإعدادية والثانوية علي مستوي المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان له اليوم، أن المسابقة تهدف إلى إشباع الاحتياجات المعرفية والإبداعية والابتكارية والمهارية لدى الطلاب، ورفع روح المنافسة بين الطلاب مع تبادل المعارف والخبرات المتنوعة بين الطلاب.

مرحلة الإعدادية بنات

وفاز بالمرحلة الإعدادية بنات، الطالبة رودينا محمود أحمد بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول، الطالبة رقيه علاء عوض العبد بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، بالمركز الثاني، الطالبة هناء محمد محمد بإدارة ميت أبو غالب التعليمية، بالمركز الثالث.

مرحلة الإعدادية بنين

وفاز بالمرحلة الإعدادية بنين الطالب محمد رضا أحمد بإدارة الزرقا التعليمية بالمركز الأول، الطالب محمد أحمد الغريب بإدارة ميت أبو غالب التعليمية بالمركز الثاني، الطالب نور الدين محمود فودة بإدارة عزبة البرج التعليمية بالمركز الثالث.

مرحلة الثانوية بنات

وفازت بالمرحلة الثانوية بنات، الطالبة كارمن محمد إبراهيم بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول، الطالبة جنى محمد أبو السعد بإدارة كفر سعد التعليمية بالمركز الثاني، الطالبة سلمى سعد خضر بإدارة كفر البطيخ التعليمية بالمركز الثالث.

مرحلة الثانوية بنين

فاز بالمرحلة الثانوية بنين، الطالب أحمد هيثم صبري بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الأول، الطالب أحمد محمد سامي بإدارة كفر البطيخ التعليمية بالمركز الثاني، الطالب محمد جهاد محمد بإدارة فارسكور التعليمية بالمركز الثالث، كما أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة الإعداد والتجهيز والتنفيذ برئاسة علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية.