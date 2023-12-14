أعلن الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، "إطلاق رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".



قال أبو عبيدة، في كلمة له، مساء الخميس، إن مقاتلي الحركة تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، مؤكدين قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح.



وأشار إلى الاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعض جنود الاحتلال إثر استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم.



وأضاف: "استهدف مقاتلونا مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".