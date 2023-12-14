انعقاد اجتماع تحضيري للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماع لجنة كبار المسئولين العربي- الروسي المشتركة في إطار التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش المغربية يوم الأربعاء المقبل.

وترأس الاجتماع كل من الوزير المفوض هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الجامعة العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، والسفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا لدى مصر، والسفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية عن الأمانة العامة للجامعة العربية، وحضور المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد التشاور بين الرئاسة -المملكة المغربية- والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024-2026".

وأكد السفير منزلاوي، أهمية هذا المنتدى العربي-الروسي نظراً لثقل الدور الروسي كقوة ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية.