وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفيات جنين تتعرض لهجمة شرسة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن «الوضع الصحي في مستشفيات محافظة جنين صعب للغاية، في ظل العدوان المتصاعد على المحافظة لليوم الثالث على التوالي».

وذكرت في بيان لها، اليوم الخميس، أن «مستشفيات محافظة جنين تتعرض في هذه الأثناء لهجمة شرسة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها».

ونوهت أن «قوات الاحتلال تفتش وتعتقل الكوادر العاملة في المستشفيات، كما تعتدي على سيارات الإسعاف وتطلق النار عليها وتفتشها وتعرقل حركتها».

وأكدت أن الصحة الفلسطينية تعمل بأقصى طاقتها؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات في المحافظات كافة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد.

وجددت مناشداتها لهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، الضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عدوانه على أبناء شعب فلسطين، وعلى مراكز وطواقم العلاج والإسعاف.

وتشهد محافظة جنين عدواناً مستمراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، ما أدى لاستشهاد 11 مواطناً وإصابة 34 آخرين، بينهم 3 بحالة حرجة.