وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير داخلية إقليم كردستان العراق في جنيف

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التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد خالد في جنيف.

ووصل أمير عبد اللهيان، إلى جنيف أول أمس الثلاثاء؛ للمشاركة في الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للاجئين، حيث التقى وزير خارجية تونس نبيل عمار ووزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكان عبد اللهيان، التقى أمس الأربعاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأردني أيمن الصفدي ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا ورئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بارولين ووزير خارجية إندونيسيا رتنو مرسودي ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الكويتي سالم بن عبد الله الجابر الصباح؛ للتشاور معهم بشأن القضية الفلسطينية وتطورات غزة وكذلك العلاقات الثنائية.

والتقى عبد اللهيان، في اليوم الأخير من زيارته لجنيف، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.