 الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بكرداسة - بوابة الشروق
الخميس 14 ديسمبر 2023 2:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بكرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى بكر:
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 2:19 م

أمرت النيابة الكلية بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة كرداسة، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات حول الحريق.

وتبين من خلال تقرير المعمل الفني للحريق، أن السبب وراءه هو حدوث ماس كهربائي داخل مطبخ الشقة مما تسبب في اندلاع السنة اللهب التي امتدت إلى باقي الغرف، ولا شبهة جنائية وراء الحريق.

كان مسؤول الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة كرداسة.
ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك