الرئيس الأوكراني: تعزيز الدفاعات الجوية بعد تجدد الهجمات الروسية

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قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الأربعاء، إن 53 شخصا على الأقل أصيبوا في هجوم صاروخي روسي، هو الأشد خطورة على المدينة حتى الآن هذا العام.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية اعترضت جميع الصواريخ، إلا أن الحطام المتساقطة والنيران المضادة للطائرات تسببت في إضرار وإصابات.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الحطام الساقط من مجموعة الصواريخ تسبب في اندلاع حريق في برج سكني من تسعة طوابق، بأحد الأحياء الشرقية في المدينة.

وأشار كليتشكو، إلى تعرض مستشفى للأطفال وشبكة لإمدادات المياه، لأضرار طفيفة بسبب الصواريخ.

كما تسببت هجمات الطائرات المسيرة في أضرار وإصابات في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا جعلت دفاع أوكرانيا ضد هجمات المسيرات أكثر صعوبة من خلال استخدام مواقع إطلاق إضافية.

وعقب الهجمات الصاروخية الروسية خلال الليل، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن خطط لتعزيز الدفاعات الجوية لدى بلاده.

وقال إنه سوف يستمر في العمل على توفير مزيد من الدفاعات الجوية من داعمي أوكرانيا من الدول الغربية.

ووصل زيلينسكي، الذي التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض بواشنطن، إلى أوسلو، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة ثانية بين دول الشمال وأوكرانيا.

وجدد قادة الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا دعمهم لأوكرانيا.

وأعلن رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره، أن بلاده سوف تمنح أوكرانيا مساعدات بقيمة 3 مليارات كرون نرويجي (273 مليون دولار) لمساعدتها على الحفاظ على البنية التحتية خلال الشتاء.

كما تعهدت الدنمارك بتقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي لزعماء دول شمال أوروبا مع الرئيس الأوكراني في أوسلو اليوم الأربعاء.

وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن حكومتها ستقدم طلب حزمة مساعدات يبلغ مجموعها حوالي مليار يورو ( 1.1 مليار دولار) إلى البرلمان الدنماركي يوم الخميس.

وستشمل الحزمة، حال اعتمادها من البرلمان، بنودا تحتاج إليها أوكرانيا حاليا، مثل الذخيرة والدبابات والمسيرات وغيرها من المعدات.

وأكدت فريدريكسن على استمرار دعم القتال في أوكرانيا طالما كانت هناك حاجة لذلك.