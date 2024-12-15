وزيرة الداخلية البريطانية تلتقي نظيرها الإيطالي لإجراء محادثات بشأن الهجرة

توجهت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إلى إيطاليا لإجراء محادثات بشأن الهجرة غير النظامية اليوم السبت فيما يواصل مئات الأشخاص عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.

والتقت كوبر بنظيرها الإيطالي، ماتيو بيانديتوسي إلى جانب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد، كيارا كاردوليتي، في نهاية أسبوع من الدبلوماسية بشأن الهجرة، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

ومن المتوقع أيضا أن تحضر مهرجان أتريو وهو حدث سنوي، ينظمه حزب أخوة إيطاليا، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني .

تأتي زيارة كوبر إلى روما، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص، الذين عبروا القنال في قوارب صغيرة هذا العام 34 ألفا و500، بزيادة 19%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 .

وعبر القنال حوالي 609 أشخاص أمس الأول الخميس، مما جعله أكثر يوم في ديسمبر يشهد عمليات عبور على الإطلاق. وعبر 298 مهاجرا آخر القنال أمس الجمعة، وفقا لبيانات حكومية أولية.

وفي سباق منفصل، وضعت المملكة المتحدة وألمانيا خطة مشتركة في وقت سابق من الأسبوع بشأن كيفية التعامل مع مهربي البشر، فيما تعهدت برلين بجعل "تيسير تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة" جريمة جنائية واضحة.

والتزم الوزراء بخفض عدد عمليات العبور عن طريق "تفكيك العصابات" التي تعمل في الطريق عبر القنال.