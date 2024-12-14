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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة أورلاندو واستاد ابيدجان الإيفواري، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم أورلاندو في الدقيقة 45+3 بهدف عن طريق إيفيدنس ماكجوبا من علامة الجزاء، وبعدها أدرك استاد أبيدجان التعادل في الشوط الثاني أمام أورلاندو بايرتس، ما يدين فيه بالفضل إلى هدف عثمان ميتي في الدقيقة 53.

واستمر أورلاندو بايرتس دون هزيمة، ليجمع 5 نقاط في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز خارج أرضه على شباب بلوزداد، والتعادل ضد الأهلي واستاد أبيدجان.

ويتصدر أورلاندو بايرتس ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا مؤقتًا بـ5 نقاط، إثر تأجيل لقاء الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بسبب مشاركة فريق كولر في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويحل الأهلي وصيفًا بـ4 نقاط، بينما يملك بلوزداد 3 نقاط في المركز الثالث، بعد خوضهما مباراتين فقط.

وحصد استاد أبيدجان نقطته الأولى في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد خسارتين ضد الأهلي وبلوزداد.