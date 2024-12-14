 السيناريست شريف الليثي يخوض أولى تجاربه السينمائية بفيلم زوجة رجل مش مهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيناريست شريف الليثي يخوض أولى تجاربه السينمائية بفيلم زوجة رجل مش مهم

زوجة رجل مش مهم
زوجة رجل مش مهم

نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 3:14 ص | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 3:14 ص

بدأ السينارست والكاتب شريف الليثي، خوض أولى تجاربه السينمائية من خلال فيلم «زوجة رجل مش مهم» للفنانين ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج معتز التوني.

وتشارك في العمل، نخبة من نجوم السينما المصرية، فيما بدأ تصوير الفيلم قبل يومين، من خلال احتفالية تضمنت تواجد نجوم العمل وصناعه.

وشريف الليثي كاتب سيناريو وهو حفيد السيناريست الكبير الراحل ممدوح الليثي.

و«زوجة رجل مش مهم» يُعيد الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات، بسبب انشغالها بالأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة.

 

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