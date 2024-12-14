 العراق يدعو الى التأسيس لمرحلة انتقالية في سوريا عبر عملية سياسية شاملة  - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يدعو الى التأسيس لمرحلة انتقالية في سوريا عبر عملية سياسية شاملة 

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
د ب أ
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 7:05 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 7:05 م

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضي السورية، الذي يعد مهماً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية". حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بأمن واستقرار العراق والوقوف إلى جانبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا في مكافحة الإرهاب.

وحسب البيان فإن الجانبين تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات في سوريا والأوضاع الإنسانية في غزة، ووقف إطلاق النار في لبنان.


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