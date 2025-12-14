تموين القاهرة: سوق اليوم الواحد يطرح السلع بأسعار مخفضة ويقطع الطريق أمام المحتكرين

قال عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إنّ جميع المنتجات في سوق اليوم الواحد تخضع للإشراف التمويني.

وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن نسبة التخفيض في السوق تصل إلى 30%، موضحا أنه يتم عرض جميع السلع الأساسية من لحوم وأسماك وزيوت.

وأشار إلى أن اللحوم المعروضة في السوق تتنوع بين مجمدة وطازجة ومبردة، بجانب عرض سلع مثل الأرز والمكرونة والدقيق والسكر والخضروات والفاكهة.

ولفت إلى أن الهدف من السوق هو زيادة المتاح من السلع أمام المواطنين، وقطع الطريق عن أي محتكر يُمكن أن يُشكل إضرارًا بالمواطنين.

وسبق أن أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار التوسع في أسواق «اليوم الواحد» والمنافذ المتنقلة لضخ المزيد من السلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاحه رفقة محافظ القاهرة سوق «اليوم الواحد» بمنطقة المرج، في إطار جهود الدولة لزيادة إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم المبادرات المختلفة التي تستهدف توصيل السلع الغذائية والاستهلاكية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ويقام السوق على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 1000 متر مربع، ويضم 40 باكية داخل الخيمة الرئيسية، إضافة إلى 10 سيارات متنقلة توفر السلع المختلفة بأسعار مخفضة.



