توفي الأحد، الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، عن عمر ناهز 76 عاما، وأعلنت خبر الوفاة زوجته أميرة خواسك، عبر حسابها على فيسبوك.

وقالت خلال منشورها: "توفي إلى رحمة الله تعالى العالم الجليل والإنسان النبيل زوجي وصديقي وحبيبي الدكتور محمد صابر عرب بعد معاناة طويلة مع المرض، وأشهد الله أنه كان نعم الزوج والصديق والإنسان"

وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الإثنين الموافق ١٥ديسمبر بمسجد حسن الشربتلي.

شغل الدكتور محمد صابر العرب مصب أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ويعتبر أحد أبرز المؤرخين المصريين المعاصرين.

ولد الدكتور محمد صابر عرب عام 1948، وتدرج في العمل الأكاديمي بكلية اللغة العربية بالقاهرة، حيث عمل معيداً بقسم التاريخ والحضارة خلال الفترة من 1974 إلى 1979، ثم مدرسًا مساعدًا، فمدرسًا، وصولا إلى درجة أستاذ التاريخ الحديث بالقسم ذاته منذ عام 1994، كما شغل موقع أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 1986 إلى 1991.

وتولى الراحل عددًا من المناصب الثقافية البارزة، من بينها رئاسة دار الوثائق القومية بين عامي 1999 و2004، ورئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عام 2005، كما شغل منصب وزير الثقافة في أربع حكومات متعاقبة خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

كما شغل منصب وزير الثقافة فى مصر بعد ثورة يناير فى ثلاث حكومات متعاقبة.

وحصل الدكتور محمد صابر عرب على العديد من الجوائز الرفيعة، منها جائزة أفضل رسالة دكتوراه في الجامعات المصرية 1983، جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2011/2012، ولقب بشخصية العام الثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2017، كما حصل على درع الكمال الثقافي من الحكومة الجزائرية، وكانت آخر الجوائز التي حصل عليعا جائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2024.

وترك الراحل إرثا علميا مهما، تمثل في عشرات المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية، من بينها: الحركة الوطنية في مصر 1908 – 1914، حادث 4 فبراير 1942، العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، مدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث، تاريخ العرب الحديث، الأحزاب المصرية 1922 – 1953، أربعون عاماً على حرب السويس، أزمة مارس 1954 في الوثائق البريطانية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد صابر العرب كان يعانى مؤخراً من أزمة صحية، ليرحل اليوم عن عمر ناهز الـ 76 عاما.