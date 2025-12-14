رئيس الاعتماد والرقابة يبحث مع وفد وزارة الصحة بناميبيا تعزيز التعاون

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، وفدا رفيع المستوى من وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بجمهورية ناميبيا، ضمن برنامج الزيارة الرسمية للوفد إلى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات جودة الرعاية الصحية والاعتماد بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الهيئة عرضا لتجربة مصر في إنشاء منظومة وطنية للاعتماد والرقابة على المنشآت الصحية، ودور الهيئة في وضع وتحديث معايير الجودة المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، موضحا أحدث إصدارات معايير اعتماد المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وجهود دعم جاهزية المنشآت الصحية لتطبيق المعايير والحصول على الاعتماد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر يقوم على إرادة سياسية قوية ورؤية وطنية واضحة تضع صحة المواطنين في صدارة أولويات التنمية المستدامة، مشددا على أن دعم الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات معهم في مجال الاعتماد والجودة أصبح محورا أساسيا ضمن أجندة الهيئة، بما يعكس الدور الإقليمي لمصر في تعزيز نظم الرعاية الصحية على مستوى القارة.

وأشار رئيس الهيئة إلى استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم والتعاون مع ناميبيا، مؤكداً أن نقل الخبرة المصرية يمثل خطوة هامة لبدء وضع أساس قوي لجودة الرعاية الصحية، وصولا إلى تطوير معايير تتناسب مع نظام الدولة الصحي، بما يتطلب تجهيز المنشآت الصحية لتصبح مؤهلة لتطبيق المعايير، مع تعزيز ثقافة الجودة لدى المواطنين والأسر ومقدمي الخدمة، ومشيرا إلى أن هذا التحول يحتاج إلى جهد مؤسسي ومجتمعي متواصل لضمان استدامته.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بجمهورية ناميبيا عن تقديرهم للتطور الذي حققته مصر في تنظيم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدين حرص ناميبيا على الاستفادة من الخبرات المصرية في بناء نظم الاعتماد والرقابة، وتدريب الكوادر، وتبني معايير واضحة للجودة وسلامة المرضى.

واتفق الجانبان على دراسة آليات للتعاون تشمل برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الزيارات والخبرات، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين مصر وناميبيا في المجال الصحي.