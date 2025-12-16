يامال وليفاندوفسكي يقودان قائمة برشلونة أمام جوادلاخارا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة جوادالاخارا، لحساب منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويواجه نادي برشلونة فريق جوادلاخارا الإسباني في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب جوادلاخارا، لحساب الدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ورفض هانزي فليك منح لاعبيه الأساسين، راحة سلبية خلال مباراته المرتقبة مع جوادالاخارا في دور الـ 32 من عمر كأس ملك إسبانيا.

وقرر هانزي فليك استدعاء غالبية العناصر الأساسية في فريق برشلونة، دون منح أي لاعب إراحة، باستثناء المدافع رونالد أراوخو الغائب عن المباراة.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة جوادلاخارا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - خوان جارسيا - فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

خط الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو - تومي.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردجي.