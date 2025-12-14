استئناف إدخال شاحنات المساعدات من معبر رفح لتسليمها للجانب الفلسطيني بقطاع غزة

استأنفت الجهات الإشرافية عند معبر رفح البري، اليوم الأحد، إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية باتجاه معبر كرم أبو سالم للفحص والتفريغ، تمهيدًا لتسليمها للجهات الفلسطينية المختصة بالإغاثة.

وأوضح مصدر مسئول عند المعبر لـ"الشروق"، أن الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية والسلال الغذائية والخيام والمواد البترولية، قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر، تم إدخالها لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنه الأسبوع الماضي تم إدخال 1256 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، بينها 55 شاحنة مواد بترولية، تضم 35 شاحنة سولار و20 شاحنة غاز لتشغيل المنشآت الحيوية في القطاع.

ولفت المصدر إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 17 ألفا و653 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي حمولة يقارب 220 ألف طن، منها 425 شاحنة مواد بترولية محملة بأكثر من 115 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران.

وبحسب إحصائية سابقة، فقد تم منذ 7 أكتوبر 2023 إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح، شملت 28 ألفا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفا و345 طن سولار، و1266 طن بنزين، قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.

وأوضح المصدر أن عمليات إدخال الشاحنات لا تزال تواجه عراقيل من الجانب الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم، حيث يُمنع تفريغ بعض الشاحنات ليتم إعادة شحنها إلى معبر رفح البري.