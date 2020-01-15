البرهان يؤكد احتواء «التمرد» بأقل الخسائر

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في لقاء صحفي مع سكاي نيوز، الأربعاء، احتواء التمرد الذي اندلع في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة، بأقل الخسائر.



وقال البرهان: "تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد"، مؤكدا العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، بعدما شهدته العاصمة أمس.



ونفى رئيس مجلس السيادة رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه السابق. وقال البرهان: "نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات".



والثلاثاء اندلع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.