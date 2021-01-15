ألمانيا لا تعتزم تغيير علاقاتها مع كوبا

بينما أعادت الولايات المتحدة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، كوبا، إلى قائمتها للدول الداعمة للارهاب، لا تخطط الحكومة الألمانية لاتخاذ أي خطوات من هذا القبيل.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين: "لقد علمنا بهذا الإجراء الأمريكي"، مضيفة في المقابل أنه بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي، تؤيد ألمانيا سياسة قائمة على الاستعداد للحوار وتعزيز العلاقات.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أزالت الدولة الاشتراكية من قائمة الدول الداعمة للإرهاب عام 2015. وتراجعت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذه الخطوة يوم الاثنين الماضي، مبررة ذلك بأن كوبا تدعم الإرهاب الدولي.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد الجهود المستقبلية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لاستئناف التقارب مع الدول المجاورة.