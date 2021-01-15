واشنطن تدرج حركة «حسم» في مصر على قوائم الإرهاب

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، فرع تنظيم داعش في سيناء بمصر وحركة مرتبطة بتنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب العالمي.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إنه تم تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء شرق مصر ضمن قوائم الإرهاب.. حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم / الخميس/.

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة صنفت أيضا "حركة سواعد مصر" المعروفة اختصارا بكلمة "حسم" ضمن قوائم الإرهاب.

وشمل التصنيف أيضا شخصيات مرتبطة بتنظيم "حسم" هم كل من علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس حركة "حسم" وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حاليا، وقيادي آخر في الحركة يدعى يحيى موسى ويسكن تركيا أيضا.