انطلاق ماراثون مصر الدولي الثامن والعشرون بالأقصر بمشاركة متسابقين من 23 دولة عربية وأجنبية

انطلقت بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون مصر الدولي الثامن والعشرون، الذي يقام للعام الثامن والعشرون على التوالي، بمشاركة متسابقين يمثلون 23 دولة عربية وأجنبية بينها مصر والأردن والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وانجلترا وبلجيكا وهولندا وألمانيا واسبانيا وبولندا وايرلندا والبرازيل واليابان والصين.

بدأ السباق في تمام الساعة السابعة صباحا انطلاقا من أمام معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بالقرنة، بدون حضور جمهور، واقتصر على اللاعبين فقط، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستغرقت نقطة الانطلاق 3 دقائق فقط، حيث انطلق المتسابقون في 4 سباقات وهي مسافات 42 كم ، و22 كم ، و12 كم، و5 كم، وسط المناطق الأثرية المختلفة في مدينة القرنة، مرورا بمدينة هابو وتمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالا لطريق وادي الملوك مرورا بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى لمعبد الملكة حتشبسوت عند نقطة نهاية السباق، حيث تم توزيع الميداليات على الفائزين في المارثون.

وحضر انطلاق فعاليات الماراثون كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ورئيس المارثون اللواء جاسر رياض، ورئيس الغرفة التجارية في أوكرانيا Gennadiy Chyzhykov، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، نائب رئيس الاتحاد المصرى لالعاب القوى أحمد حمزة، ومدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالأقصر أشرف جلال، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار، والتنمية السياحية، وغرفة شركات السياحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه كان هناك حرص كبير على إقامة تلك الفاعلية الرياضية المدرجة ضمن الأجندة الرياضية لمحافظة الأقصر بشكل سنوي، وعدم إلغائها، في إطار حرص الدولة المصرية على إنجاح الإحداث الرياضية الهامة بشكل مشرف، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.