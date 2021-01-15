قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تضم خبرات متنوعة، منوهًا بوجود عدد لا بأس به من النواب الممثلين للقطاع الخاص.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن هذا التنوع توجه جيد، خاصة أن وكيل المجلس من القطاع الخاص، متابعًا: «هذا يعطي إشارة رمزية بالاهتمام بالقطاع الخاص».

وأوضح أن القطاع الخاص يعمل حاليًا بشكل كبير بالمشاركة مع الحكومة في مشروعات قومية ضخمة تدفع بالنمو الاقتصادي نحو الأمام، ذاكرًا أنه تمت مناقشة خطط اللجنة اليوم.

وأفاد بأن اللجنة ستناقش الحساب الختامي للحكومة عن السنة المالية 2019-2020 خلال الأسابيع المقبلة، على أن تكون الحكومة جاهزة في 30 مارس المقبل بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021-2023 حتى يتم إقرارها قبيل السنة المالية التي ستبدأ في يونيو 2021.

وأكد تركيز اللجة على تعظيم الإيرادات غير الضريبية، منوهًا بأن الإيرادات الضريبية تشكل ما بين 70 و75% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، في حين يأتي الباقي من الإيرادات غير الضريبية، والمتمثلة في الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام.