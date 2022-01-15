انتقد ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي، توقيت المباريات في كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن "أسود التيرانجا" تعاني الكثير في مواجهة المنتخبات الإفريقية للكثير من العوامل.

وتعادل السنغال مع غينيا سلبيًا أمس الجمعة، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون وحتى 6 فبراير المقبل.

ولعبت السنغال مرتين في الساعة الثالثة عصرًا "بتوقيت القاهرة"، ومن المنتظر أن يقام آخر لقاءين للمجموعة الثانية، ملاوي والسنغال، وزيمبابوي وغينيا، يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال ماني في تصريحات نشرها موقع إذاعة "RMC sport" الفرنسية: "ليس بالأمر السهل، من المؤسف أن ألعب مرتين على التوالي في الواحدة ظهرًا، في حين أن بعض الفرق لم تلعب في ذلك الوقت، هذا ليس عدلاً لسنا سعداء".

وأردف ماني: " السنغال يجب أن تظهر وجهًا آخر، هذا ليس عذرًا ولكن هناك أشياء يجب تحسينها".

واختتم: "إنها فترة صعبة بالنسبة لنا، نحن نفعل ذلك بالوسائل المتاحة لدينا، لم تكن أفضل مباراة لنا، نحن ندرك ذلك، الآن نريد أن ننسى هذه المباراة ونفكر في المرحلة التالية".

ويحتلان غينيا والسنغال حاليا المركزين المؤهلين مباشرة لدور الـ16 برصيد 4 نقاط، يمكن لمالاوي أن تأمل في الحصول على تذكرة للدور التالي من خلال احتلالها بين أفضل ثالث في مرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا.