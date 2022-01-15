تقيم دار الكرمة حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الثانية من كتاب "صنايعية مصر: الكتاب الثاني"، للكاتب عمر طاهر، اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر جاليري حيفا بالزمالك، ومن المقرر أن يُدير اللقاء الكاتب والصحفي محمد الشمّاع.

نقرأ في غلاف الكتاب: "مَن الذي أطعم المصريين البطاطس «الشيبسي»؟ ووضع في جيوبهم علب «المناديل الورقية»؟ وكسا أقدامهم بأحذية «الكوتشي»؟ وألهمهم التقرب إلى الله بمبردات ماء «كولدير»؟ وزرع في وجدانهم محبة «الأفلام الهندية»؟ وعالجهم بحبات «الريفو»؟".

مَن الذي ابتكر ونظَّم «بطاقات التموين»؟ مَن خطَّط وبنى «المقطم» و«المهندسين» و«مدينة نصر» و«كوبري أكتوبر»؟ ما سر الحروب التي تحاول إخفاء سيرة مؤسس «إذاعة القرآن الكريم»؟ كيف كانت خطة «سيدات السويس» أثناء حصار المدينة 101 يوم؟.

عمر طاهر؛ هو كاتب وصحفي وشاعر، عمل في العديد من الصحف والقنوات المصرية والعربية، وله العديد من المؤلفات الأدبية والمؤلفات السينمائية، ويُعد من أشهر الكتاب الجماهيريين في مصر، ولد في سوهاج عام 1975 حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان عام 1998، صدر له 17 كتابًا ما بين الشعر والأدب الساخر.