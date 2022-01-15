بدأت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي وفق نظام التقييم الجديد، وأدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، ويعقد امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية، وتعقد الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية ولكن يختلف الامتحان من مدرسة لأخرى.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب يؤدون الامتحان في منهج الفصل الدراسي الأول كاملا في جميع المواد ما عدا العلوم ينتهي المنهج عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث (السرعة)، والرياضيات حتى الدرس التاسع من الوحدة السابعة، ويستكمل منهج المادتين في بداية الفصل الدراسي الثاني، وأعلنت الوزارة عن توافر محتوى معلوماتي للصف الرابع الابتدائي من خلال بنك المعرفة المصري في مواد الدراسات، الرياضات، العلوم، الـMatch والـScience، ويتوافر المحتوي في شكل صورة أسئلة وأجوبة تفاعلية تمكن من التحصيل العلمي بشكل أفضل.

وعقمت المدارس، اللجان قبل دخول الطلاب والتشديد على ارتداء الطلاب للكمامات، وتفقد مديرو الإدارات التعليمية اللجان في الفترة الأولى للاطمئنان على سير الامتحانات.