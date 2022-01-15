تعرض قاعدة جوية عراقية شمالي بغداد لمحاولة هجوم بطائرات مسيرة

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أن ثلاث طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وتصدت لها القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية ولاذت بالفرار بمحافظة صلاح الدين "180 كم شمالي بغداد".



وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني أن "ثلاث طائرات مسيرة أقتربت فجر اليوم من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وتمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية".



وذكر البيان لقد تم "التأكد بأنها طائرات معادية وقامت االقوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية بفتح النار بإتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".



وتتعرض قواعد عسكرية والمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية لهجمات بطائرات مسيرة منذ الهجوم الذي استهدف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في هجوم أمريكي في عام 2020.