محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب شهر ديسمبر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، فوز المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الفريق، عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الرابعة هذا الموسم.

وتوجد صلاح، نجم وهداف الريدز، بهذه الجائزة من قبل عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وفاز بها عن شهر ديسمبر أيضًا، أما شهر نوفمبر فاز بها ترينت ألكسندر أرنولد، وذلك بعد تألقه خلال الشهر.

وحصل صلاح على أكبر عدد من الأصوات في استطلاع ليفربول لأفضل لاعب في الشهر عبر موقع النادي الرسمي، متقدما على ديوجو جوتا في المركز الثاني وترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثالث.

ويستعد ليفربول لمواجهة برينتفورد يوم الأحد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويغيب عنها محمد صلاح، لتواجده رفقة المنتخب المصري، في كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

Your @stanchart Player of the Month for December, @MoSalah 👏



Class, Mo 🙌 pic.twitter.com/49m5pSArb2