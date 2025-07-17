 الأهلي يكشف تفاصيل عقوبة تريزيجيه في مونديال الأندية 2025 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يكشف تفاصيل عقوبة تريزيجيه في مونديال الأندية 2025

الشروق
نشر في: الخميس 17 يوليه 2025 - 12:27 ص | آخر تحديث: الخميس 17 يوليه 2025 - 12:27 ص

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي تفاصيل العقوبة التي تم توقيعها على محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق، بعد تسديده لركلة الجزاء في مباراة إنتر ميامي الأمريكي، لحساب افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "علاقتي بتريزيجيه قوية للغاية، هو مثل أبنائي، وهو أحد اللاعبين المنضبطين للغاية، وأنا سعيد بتواجده في الفريق، لأنه من اللاعبين الكبار".

وأضاف: "عندما خرجنا من الملعب بعد مباراة إنتر ميامي، كنت قد اتخذت قرارًا تطبيق عقوبة على محمود حسن تريزيجيه بسبب تسديده لركلة الجزاء، دون أن يكون ترتيبه".

وتابع: "لم أوقع العقوبة على تريزيجيه بسبب إهداره ركلة الجزاء، لأنه من الوارد أن يكون أي لاعب في ترتيبه، ويهدر ركلة الجزاء، ولكن في هذا الموقف كنت أمام تعليمات يمنحها الجهاز الفني، ويجب تنفيذها في الملعب".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "يجب التركيز على هذه الأمور، لأنها من تساعد في التتويج بالبطولات، لذا كان يجب تطبيق اللائحة على تريزيجيه، الذي اعتذر لزملائه وللمدرب، عندما اتخذنا هذا القرار".


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