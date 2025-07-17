أغلق مسؤولو الأهلي الباب أمام عودة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بعد عامين من انتقاله إلى الوكرة القطري.

سئل محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عن احتمالية انتقال اللاعب إلى بيراميدز هذا الصيف، ليجيب عبر قناة ناديه مساء الأربعاء "لقد تواجد حمدي فتحي معنا في كأس العالم للأندية، وعُرض علينا فكرة ضمه بشكل نهائي".

استدرك "لكن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، يرى أن خط وسط الفريق يضم وفرة من اللاعبين المميزين".

وتطرق محمد يوسف أيضا للحديث عن لاعب الوسط الآخر مروان عطية، مضيفا "تعديل العقود يخضع لعدة معايير منها السنوات المتبقية في عقد اللاعب، وسنه والرؤية الفنية للنادي والجهاز الفني"

وأكد في سياق متصل، أن لاعب الوسط أحمد رضا المنضم من بتروجت في يناير الماضي، مستمر مع الفريق، ولا نية للاستغناء عنه هذا الصيف، مؤكدا أن "رضا" يتدرب بشكل جيد، والجهاز الفني مقتنع به.